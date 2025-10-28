Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellwangen: LKW-Fahrer bestohlen

Aalen (ots)

Am Montagabend um 21:45 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass in der Andreas-Bechdolf-Straße ein LKW-Fahrer bestohlen wurde. Vor Ort teilte der 69-jährige LKW-Fahrer mit, dass er seinen Sattelzug auf einem Parkstreifen entlang der Straße abgestellt hatte, als plötzlich mehrfach jemand gegen seine Fahrertür geklopft habe. Der LKW-Fahrer öffnete daraufhin seine Tür und wurde von einer blonden Frau mit polnischem Akzent angesprochen. Die Dame bot dem Fahrer sexuelle Dienstleistungen an, welche dieser jedoch ablehnte. Nachdem er seine Tür schließen wollte, wurde dies durch die Frau verhindert. Im gleichen Moment fuhr ein dunkler PKW - vermutlich ein Audi A6 - mit polnischen Kennzeichen direkt neben den LKW. Aus dem Fahrzeug sei ein kräftiger Mann ausgestiegen, welcher ebenfalls mit polnischem Akzent Bargeld von dem 69-Jährigen gefordert habe. Aus Angst, dass die Situation eskaliert, übergab der 69-Jährige die geforderten 50 Euro. Zunächst wollte der Unbekannte wohl weiteres Bargeld, ließ dann jedoch davon ab und forderte die Frau auf, in den PKW einzusteigen. Anschließend seien beide mit dem PKW in unbekannte Richtung geflüchtet. Durch den LKW-Fahrer konnten die beiden Personen wie folgt beschrieben werden: Die weibliche Person hatte lange blonde Haare, eine dünne Statur und war etwa 25 Jahre alt. Sie sprach gutes Deutsch mit polnischem Akzent. Die männliche Person hatte eine kräftige Statur, einen Vollbart, dunkle kurze Haare und war etwa 35 Jahre alt. Er sprach ebenfalls gutes Deutsch mit polnischem Akzent.

Die Kriminalpolizei Aalen bittet Zeugen des Vorfalls bzw. Personen denen die beiden Unbekannten oder das Fahrzeug mit dem polnischen Kennzeichen aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 07361 5800 zu melden.

