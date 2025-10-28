PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Baucontainer

Aalen (ots)

Fichtenberg: Einbruch in Baucontainer

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Montagmorgen 08 Uhr und Dienstagmorgen 06:50 Uhr Zutritt zu einem Baucontainer an der Stöckenhofer Sägmühle. Dort entwendete er einen niedrigen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Dieb.

