POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Baucontainer
Aalen (ots)
Fichtenberg: Einbruch in Baucontainer
Ein Dieb verschaffte sich zwischen Montagmorgen 08 Uhr und Dienstagmorgen 06:50 Uhr Zutritt zu einem Baucontainer an der Stöckenhofer Sägmühle. Dort entwendete er einen niedrigen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Dieb.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell