Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Person von S-Bahn erfasst

Aalen (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 06:35 Uhr, hielt sich ein 47-jähriger Mann auf den Bahngleisen zwischen Waiblingen und Fellbach auf und wurde kurz vor dem Fellbacher Bahnhof durch eine fahrende S-Bahn erfasst und dabei tödlich verletzt. Zur Bergung der Person musste die Strecke für den Bahnverkehr komplett gesperrt werden. Warum sich der 47-Jährige auf den Gleisen befand, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Bahnverkehr konnte gegen 08:45 Uhr wieder freigegeben werden.

