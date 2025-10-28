Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht - Versuchter Wohnungseinbruch - Außenspiegel beschädigt - Polizisten beleidigt und bedroht

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde in der Neustadter Hauptstraße ein geparkter VW Golf von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Golf wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Hegnach: Mit über zwei Promille Unfall verursacht

Ein 59 Jahre alter Skoda-Fahrer streifte am Montag gegen 13:20 Uhr in der Hohenackerstraße einen geparkten Mazda und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8000 Euro. Ein Atemalkoholtest beim Skoda-Fahrer ergab einen Wert von 2,5 Promille, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Waiblingen: Drei Verletzte nach Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Am Montagabend gegen 22:45 Uhr kam es in der Düsseldorfer Straße auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der drei Männer leicht verletzt wurden. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht zur Klärung des Sachverhalts dringend Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier zu melden.

Weinstadt-Strümpfelbach: Versuchter Wohnungseinbruch

Zwischen Montag, 18:30 Uhr und Dienstag, 0:35 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Wohnung in der Endersbacher Straße einzubrechen, was den Einbrechern aber nicht gelang. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Außenspiegel beschädigt

Am Montag im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr wurde in der Friedrich-Glück-Straße der rechte Außenspiegel eines VW abgeschlagen bzw. abgetreten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Kaisersbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines Kleinwagens befuhr am Montag gegen 8:35 Uhr die Kreisstraße 1892 aus Alfdorf-Wahlenheim kommend in Richtung Hüttenbühl. Hierbei kam er zu weit nach links, sodass der entgegenkommende 35-jährige VW-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Kleinwagen zu verhindern. Der VW kollidierte anschließend mit mehreren Verkehrszeichen, der entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zu einer Berührung zwischen den beiden Autos kam es nicht. Der Fahrer des Kleinwagens fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Polizeiposten Welzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07182 92810 um Hinweise zum geflüchteten Autofahrer.

Fellbach: Polizisten beleidigt und bedroht

Ein 36 Jahre alter, offensichtlich deutlich alkoholisierter Mann randalierte in der Nacht auf Dienstag gegen 1:00 Uhr in der Stuttgarter Straße, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Unter anderem schlug der Mann gegen einen Pkw sowie die Eingangstüre eines Gebäudes. Da der Mann einem zunächst ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Im Streifenwagen beleidigte und bedrohte der Mann mehrfach die Polizeibeamten. Er wurde schließlich in die Gewahrsamszelle eingeliefert, wo er bis zum Morgen verblieb. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

