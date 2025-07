Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Zwei Autos beschädigt und geflüchtet

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 30.07.2025, im Zeitraum von 1 Uhr bis 8 Uhr wurden in der Gurtweilerstraße in Waldshut zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos nach bisherigen Erkenntnissen durch ein vorbeifahrendes Auto beschädigt. An einem Toyota und an einem Opel wurden jeweils der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut (07751 8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können.

