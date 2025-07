Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann schießt mit Softair Pistole auf Frau - größerer Polizeieinsatz auf Egon-Hugenschmidt-Platz

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 30.07.2025, gegen 12.35 Uhr, ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass sich auf dem Egon-Hugenschmidt-Platz eine männliche Person befinden würde, welche eine schwarze Pistole in der Hand habe. Mehrere Polizeistreifen suchten unverzüglich die Örtlichkeit auf. Auf dem Platz konnte ein polizeilich bekannter 42-jähriger Mann lokalisiert und vorläufig festgenommen werden. Nach Sachlage handelt es sich bei der von ihm geführten Waffe um eine schwarze Softair Pistole. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 42-Jährige mit der Pistole auf den Oberschenkel einer Bekannten geschossen haben. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von über zwei Promille. Zur Störungsbeseitigung wurde der 42-Jährige in Gewahrsam genommen und beim Polizeirevier in einer Zelle untergebracht. Die Ermittlungen dauern an.

