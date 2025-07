POL-FR: Wutöschingen: Vorfahrtsverletzung mit drei beschädigten Fahrzeugen und zwei Verletzten

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 30.07.2025, gegen 11:30 Uhr kam es zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall in der Wiesentalstraße, der einen Sachschaden von rund 20.000 Euro zur Folge hatte. Nach aktuellen Erkenntnissen soll eine 23-Jährige mit ihrem Audi den Kreisverkehr Wiesentalstraße / Dammstraße von Tumringen kommend in Richtung Weil am Rhein befahren haben, als sie nach rechts auf den Gehweg fuhr und dabei eine ...

mehr