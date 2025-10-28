Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall mit Streifenfahrzeug

Aalen (ots)

Zwei Verletzte und rund 40.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagabend auf der B29 ereignete. Ein stark alkoholisierter 27 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr gegen 22 Uhr vom Rombachtunnel kommend in Richtung Westhausen. Zeitgleich begleitete in Gegenrichtung auf Höhe des Anschlusses zur Wellandstraße eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Aalen einen Schwertransport. Hierzu befuhr der 26-jährige Fahrer des BMW-Streifenwagens in Schrittgeschwindigkeit die Fahrspur des Mercedes-Fahrers. Dabei waren das Blaulicht, die Warnblinkanlage sowie der Schriftzug "Schwertransport" eingeschaltet. Der 27-Jährige erkannte die Situation vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung sowie nicht angepasster Geschwindigkeit dennoch nicht und fuhr ungebremst in den Streifenwagen. Sowohl der Fahrer als auch seine 30-jährige Kollegin wurden verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, die Polizistin wurde stationär aufgenommen. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Da bei ihm ein Alkoholvortest 1,4 Promille ergab, musste er eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Rombachtunnel bis etwa 0.30 Uhr gesperrt.

