POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Unfallflucht - Wer wurde gefährdet? - LKW bleibt in Unterführung stecken

Aalen: Wer wurde gefährdet?

Am Samstag um 9:25 Uhr befuhr eine 74-jährige PKW-Lenkerin die Waldhäuser Straße von Brastelburg in Richtung Unterkochen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und der Straßenbeschaffenheit fuhr sie hierbei entsprechend vorsichtig. Einem nachfolgenden Verkehrsteilnehmer war dies wohl zu langsam, weswegen er sehr dich auffuhr und den PKW letztendlich in Unterkochen - trotz nur erlaubter 30km/h - überholte. Beim Überholvorgang wurde ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer behindert. Dieser musste sein Fahrzeug abbremsen und reagierte mit der Lichthupe, um auf sich aufmerksam zu machen. Das Polizeirevier Aalen bittet den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Oberkochen: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 9:30 Uhr und 10 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Heidenheimer Straße. Hierbei streifte er beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Opel Crossland. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sacher erbittet der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 955990.

Jagstzell: LKW bleibt in Unterführung stecken

Am Montag um 8:15 Uhr befuhr ein 44-jähriger Sattelzug-Lenker die B290 von Ellwangen in Richtung Crailsheim trotz des bestehenden Verkehrsverbotes für Fahrzeuge über eine Höhe von 3,5 Metern. Daraufhin blieb er mit seinem Sattelauflieger an der dortigen Unterführung hängen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Böbingen: Farbschmierereien

Am Sonntagmorgen wurde festgestellt, dass an mehreren Verkehrszeichen und Plakatträgern im Ortsgebiet von Böbingen Farbschmierereien festgestellt wurden. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 8776 entgegen.

