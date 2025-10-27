Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle - Bagger bleibt an Brücke hängen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Straße Am Schimmelberg nach links auf die K3325, übersah am Sonntag ein 20-jähriger Audi-Fahrer einen dort fahrenden Skoda einer 31-Jährigen. Es kam zur Kollision wodurch ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand.

Essingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstag, 12 Uhr, mit einem Zaun in der Wiesenstraße. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Frontalzusammenstoß

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich an der Kreuzung Friedrichstraße/Julius-Bausch-Straße am Sonntag gegen 0:15 Uhr ereignet hat. Ein Audi-Fahrer befuhr die Stuttgarter Straße in Richtung Friedrichstraße. Unmittelbar nach der Kreuzung Friedrichstraße / Julius-Bausch-Straße geriet der Audi auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden BWM, dessen 21-jähriger Fahrer auf der linken Fahrspur an der dortigen Ampel anhalten musste. Beim Eintreffen der Polizei teilte der stark alkoholisierte vermutliche Fahrer des Audi gegenüber den Beamten mit, dass er nicht gefahren sei, obwohl er bereits zuvor gegenüber einem Zeugen die Fahrereigenschaft zugab. Während der Unfallaufnahme kam der 71-jährige Vater des Audi-Fahrers hinzu und gab an, dass er gefahren sei, was jedoch ausgeschlossen werden konnte. Aufgrund des Sachverhalts wurde der Führerschein des 44-jährigen Audi-Lenkers sichergestellt. Zudem wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Abtsgmünd: Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Eine 50-jährige Peugeot-Lenkerin befuhr am Samstag die Hauptstraße in Richtung Untergröningen. Vermutlich aufgrund Alkoholisierung geriet sie gegen 20:20 Uhr von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte in der Folge mit einer Baumstütze und drei Metallpollern. Anschließend verließ sie unerlaubt die Unfallstelle, konnte jedoch etwa eine Stunde später am Unfallort torkelnd von der Polizei angetroffen werden. Nachdem die 50-Jährige sich als Unfallverursacherin zu erkennen gab und mitteilte, dass sie nach dem Unfall zu Hause Alkohol getrunken habe, musste sie anschließend in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebrachte werden. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Schaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Aalen: Fahrradfahrer übersehen

Am Samstag fuhr ein 75-jähriger KIA-Fahrer von einer Ausfahrt auf die Ulmer Straße ein. Hierbei übersah er einen, auf dem Gehweg fahrenden, 48-jährigen Fahrrad-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Aalen: Bagger bleibt an Brücke hängen

Am Samstag gegen 19.30 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit einem Bagger die K3292 auf Höhe der Stefansweilermühle. Hierbei blieb er an der dortigen Brücke der B19 hängen, nachdem er seinen Baggerarm nicht ganz eingezogen hatte. Der Bagger kippte aufgrund des Unfalls nach links um. Durch das Umkippen wurden mehrere Segmente der Leitplanke sowie der dortige Bürgersteig beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Haltenden PKW übersehen

Am Samstag gegen 19.20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Lenker eines Dacia die Straße Kiesäcker in Richtung Innenstadt. Hierbei übersah er aus Unachtsamkeit und alkoholischer Beeinflussung einen am rechten Fahrbahnrand anhaltenden Audi, dessen 21-jährige Fahrerin anhielt, um eine Person in das Fahrzeug einsteigen zu lassen. Der Dacia-Lenker fuhr ungebremst auf den Audi auf. Durch den Anstoß wurde die Audi-Lenkerin verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Nachdem bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem 29-Jährigen festgestellt wurde, musste eine Atemalkoholüberprüfung durchgeführt werden. Diese ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der Führerschein des 29-Jährigen wurde sichergestellt. Zudem wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

Schwäbisch Gmünd: Parkende PKW beschädigt

Zwischen Freitagabend, 22 Uhr und Samstagmorgen, 10:30 Uhr wurden in der Straße Unterm Buch drei parkende Fahrzeuge beschädigt. An den Fahrzeugen wurden die Heckwischer abgerissen und die Kennzeichen teilweise abmontiert. An einem Fahrzeug wurde zudem das Rücklicht eingeschlagen. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

