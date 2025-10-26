PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Kaisersbach: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer beschädigte im Zeitraum zwischen Freitagabend 23:00 Uhr und Samstagmittag 12:30 Uhr in der Dorfstraße beim rückwärts Ausparken einen, dort ordnungsgemäß geparkten, Ford Kuga und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Ford beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 12:17

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

    Aalen (ots) - Ilshofen: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht Ein 18-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Samstagmorgen gegen 08:35 Uhr die L1040 von Kirchberg kommend. Auf Höhe der Autobahnauffahrt zur BAB6 ordnete sich dieser auf die Linksabbiegerspur zur Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Heilbronn ein. Beim Abbiegevorgang übersah der Audi-Fahrer den ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 14:14

    POL-AA: Ostalbkreis: Fußgängerin angefahren

    Aalen (ots) - Oberkochen: Fußgängerin angefahren Am Freitag gegen 7:15 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Opel die Goethestraße in Fahrtrichtung Aalener Straße. Hierbei fuhr sie mit unverminderter Geschwindigkeit an einen dortigen Fußgängerüberweg heran, welchen im gleichen Moment eine 21-Jährige überqueren wollte. Hierbei übersah die PKW-Lenkerin die Fußgängerin und touchierte diese. Ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren