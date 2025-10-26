Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Kaisersbach: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer beschädigte im Zeitraum zwischen Freitagabend 23:00 Uhr und Samstagmittag 12:30 Uhr in der Dorfstraße beim rückwärts Ausparken einen, dort ordnungsgemäß geparkten, Ford Kuga und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Ford beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

