Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fußgängerin angefahren

Aalen (ots)

Oberkochen: Fußgängerin angefahren

Am Freitag gegen 7:15 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Opel die Goethestraße in Fahrtrichtung Aalener Straße. Hierbei fuhr sie mit unverminderter Geschwindigkeit an einen dortigen Fußgängerüberweg heran, welchen im gleichen Moment eine 21-Jährige überqueren wollte. Hierbei übersah die PKW-Lenkerin die Fußgängerin und touchierte diese. Ohne anzuhalten entfernte sich die Unfallverursacherin vom Unfallort. Die 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

