POL-AA: Winnenden: Autofahrerin nach Frontalzusammenstoß verletzt

Aalen (ots)

Ein 90 Jahre alter Peugeot-Fahrer befuhr am Freitag kurz nach 12:00 Uhr die K 1913 aus Winnenden kommend in Richtung Breuningsweiler und kam hierbei in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur, wo er frontal mit dem VW einer 31-Jährigen kollidierte. Die VW-Fahrerin erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Pkw entstand Totalschaden, beide müssen abgeschleppt werde. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Straße ist derzeit (Stand 13:10 Uhr) nur einspurig befahrbar.

