Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Durchsuchungsmaßnahmen in Wallhausen

Aalen (ots)

Wallhausen - Michelbach: Durchsuchungsmaßnahmen

Im Rahmen eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens wurden am Freitagmorgen gegen 06 Uhr zwei Wohngebäude in Michelbach an der Lücke durchsucht. Da aufgrund der im Vorfeld stattgefundenen, kriminalpolizeilichen Ermittlungen von einem erhöhten Gefährdungspotential ausgegangen werden musste, wurden die Durchsuchungsmaßnahmen mit Unterstützung von Spezialkräften des Bereitschaftspolizeipräsidiums Baden-Württemberg durchgeführt. Im Rahmen der Durchsuchung wurden sechs Schusswaffen, sowie geringe Mengen von Betäubungsmitteln beschlagnahmt. Durch die polizeilichen Einsatzmaßnahmen wurden keine Personen verletzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

