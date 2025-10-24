PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dachteil macht sich selbstständig

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Dach macht sich selbstständig

Aufgrund einer Windböe am Donnerstagmorgen gegen 10:30 Uhr, wurde der Teil eines Daches an einem Gebäude in der Suhlengasse abgerissen. Das Dach wurde durch den Wind erfasst und umhergeweht, ehe es in einen Drogeriemarkt krachte und in der Neuen Straße liegen blieb. Hierdurch wurden insgesamt fünf Gebäude beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 000 Euro entstand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort und konnte das Dachteil sichern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 20:16

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in Althütte

    Aalen (ots) - Althütte: Bewohner bei Zimmerbrand verstorben Am Donnerstagabend kam es gegen 17:50 Uhr in Althütte in der Straße Im Strohhof zu einem Zimmerbrand, bei dem eine Person verstarb. Aus bislang ungeklärter Ursache entstand in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses ein Brand mit starker Rauchentwicklung. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurde der 66-jährige Wohnungsinhaber tot in der Wohnung ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 16:01

    POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Diebstahl

    Aalen (ots) - Bopfingen: Bronzekreuz von Grab entwendet Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag vergangener Woche und diesem Donnerstag, 10 Uhr, von einem Grab auf dem Friedhof im Friedhofweg ein Bronzekreuz im Wert von rund 900 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Kreuzes erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020. Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien Am Montag wurde festgestellt, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren