POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dachteil macht sich selbstständig
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: Dach macht sich selbstständig
Aufgrund einer Windböe am Donnerstagmorgen gegen 10:30 Uhr, wurde der Teil eines Daches an einem Gebäude in der Suhlengasse abgerissen. Das Dach wurde durch den Wind erfasst und umhergeweht, ehe es in einen Drogeriemarkt krachte und in der Neuen Straße liegen blieb. Hierdurch wurden insgesamt fünf Gebäude beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 000 Euro entstand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort und konnte das Dachteil sichern.
