Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in Althütte

Aalen (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 17:50 Uhr in Althütte in der Straße Im Strohhof zu einem Zimmerbrand, bei dem eine Person verstarb. Aus bislang ungeklärter Ursache entstand in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses ein Brand mit starker Rauchentwicklung. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurde der 66-jährige Wohnungsinhaber tot in der Wohnung aufgefunden. Ein Bewohner einer anderen Wohnung konnte unverletzt aus dem Haus gerettet werden. Zwei weitere Wohnungen in dem Haus wurden ebenfalls stark verraucht und sind derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zum derzeitigen Ermittlungsstand liegen noch keine Erkenntnisse zur Brandursache vor.

