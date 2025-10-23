Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gaildorf: Einbruch in Büroräumlichkeiten

Zwischen Mittwoch 18 Uhr und Donnerstag 08:45 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu einem Bürogebäude in der Grabenstraße. Dort entwendete er Bargeld und eine Scheckkarte. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochabend gegen 19 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer die Ellwanger Straße in Richtung Jagstheim und wollte nach links in die Lerchenstraße abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 34-jährigen Radfahrer, welcher den Radfahrstreifen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Wallhausen: Einbruch in Firmengebäude

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Mittwoch und Donnerstag Zugang zu einem Firmengebäude in der Hengstfelder Straße. Dort entwendete er einen Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Telefonnummer 07955 454 entgegen.

Kirchberg an der Jagst: Einbruch

Zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 05:30 Uhr drang ein Dieb in ein Betriebsgebäude in der Heimstraße ein. Dort öffnete er gewaltsam mehrere Türen und beschädigte Gegenstände ehe er das Gebäude wieder verließ. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Dieb verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Einbrecher nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Telefonnummer 07955 454 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell