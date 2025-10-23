Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Trunkenheitsfahrten

Aalen (ots)

Remshalden: Auf stehendes Auto aufgefahren

Eine 50 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 11:30 Uhr die Untere Hauptstraße und stellte ihr Fahrzeug kurzzeitig am Straßenrand ab. Dies bemerkte die hinter ihr fahrende 84 Jahre alte VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Die 50-Jährige erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an den beiden Pkw wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Fußgänger übersehen

Ein 26-jähriger Opel-Fahrer übersah am Mittwochmorgen gegen 6:10 Uhr beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in der Winnender Straße einen Fußgänger, der die Straße am Zebrastreifen überqueren wollte und erfasste ihn. Der Fußgänger wurde bei der Kollision mit dem Pkw verletzt, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Ein 75 Jahre alter Skoda-Fahrer missachtete am Mittwoch gegen 7:25 Uhr an der Kreuzung Burgstraße / Werderstraße die Vorfahrt eines 65-jährigen BMW-Fahrers, wodurch es zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Glücklicherweise wurde beim Unfall niemand verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf 7500 Euro geschätzt.

Schorndorf: Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine 44-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr die Silcherstraße. Als sie an einem verkehrsbedingt haltenden VW eines 24-Jährigen vorbeifuhr, kam sie nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte mit dem VW. Anschließend entfernte sich die 44-jährige von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Die Ford-Fahrerin konnte kurze Zeit später durch die Polizei ermittelt werden. Bei ihr wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von etwa 2,5 Promille ergab. Die 44-Jährige musste sofort ihren Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Schorndorf: Trunkenheitsfahrt

Am Mittwochabend wurde gegen 22:25 Uhr eine 57-jährige Audi-Fahrerin in der Jakob-Degen-Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft. Aufgrund deutlichem Alkoholgeruchs und verwaschener Aussprache wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab bei der 57-Jährigen einen Wert von etwa 1 Promille. Ihr Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt und sie musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

