Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Polizei gibt Entwarnung; Unfälle; Auto zerkratzt; Einbruch

Aalen (ots)

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Polizei gibt Entwarnung

Am Dienstagmittag gegen 12:25 Uhr soll ein Junge in der Fellbacher Straße von einem unbekannten Mann aus einem schwarzen Pkw heraus angesprochen worden sein. Dieser habe dem Kind 10 Euro dafür geboten, ins Auto des Mannes einzusteigen. Nach einer Überprüfung des Vorfalls durch die Waiblinger Kriminalpolizei kann mittlerweile Entwarnung gegeben werden. Der Sachverhalt hat sich anders dargestellt, als zunächst übermittelt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass zu keiner Zeit eine Gefahr für das Kind bestand. Die Gemeinde Kernen im Remstal hatte am Dienstag auf Bitte der Polizei die zunächst vorliegenden Informationen vorsorglich an Eltern und Schulen weitergeleitet, um ein gemeinsames Bewusstsein für die Sicherheit von Kindern zu fördern. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde die Gemeinde von der Polizei umgehend über den tatsächlichen Sachverhalt informiert. Beide Seiten betonen, dass der Schutz von Kindern oberste Priorität hat und danken allen Beteiligten für ihr umsichtiges Verhalten. Es wird darum gebeten, auf eine weitere Verbreitung der genannten Meldungen zu verzichten.

Schorndorf: Auffahrunfall

Eine 21-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 7:45 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart und fuhr hierbei auf die vor ihr fahrende, verkehrsbedingt bremsende 19-jährige VW-Fahrerin auf. Beide Pkw wurden beim Unfall beschädigt, verletzt wurde zum Glück niemand.

Urbach: Krad-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer erlitt bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 8:15 Uhr leichte Verletzungen. Der Biker befuhr mit seiner BMW die B29 zwischen Schorndorf und Urbach und fuhr dabei auf die vor ihm fahrende 27-jährige Seat-Fahrerin auf. Er wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert, sein Motorrad wurde abgeschleppt.

Fellbach: Unfall im Kappelbergtunnel

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 8:45 Uhr auf der B14 im Kappelbergtunnel in Richtung Stuttgart. Ein 29 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 37 Jahre alte Fahrer eines Ford Transit verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fellbach: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 60 Jahre alte Seat-Fahrerin missachtete an der Kreuzung Pfarrer-Strum-Straße / Mozartstraße die Vorfahrt einer 63 Jahre alten Radfahrerin, wodurch es zur Kollision zwischen beiden kam. Die Radfahrerin zog sich hierbei schwere Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fellbach-Schmiden: Auto zerkratzt

Am Mittwoch zwischen 8:20 Uhr und 12:00 Uhr wurde in der Butterstraße ein geparkter Mercedes zerkratzt. Der Pkw wurde an derselben Örtlichkeit parkend bereits in der vergangenen Woche sowie im zuvor im Juni zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.

Backnang: Einbruch

Am Dienstag in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Busch-Straße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch unklar, der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell