Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Polizei gibt Entwarnung

Aalen (ots)

Stimpfach: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Polizei gibt Entwarnung

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr sollen mehrere Kinder vor einem Feuerwehrmagazin in der Ortsstraße aus einem weißen Pkw heraus von einem Mann angesprochen und ihm Süßigkeiten angeboten worden sein. Dies wurde auch auf den sozialen Medien mit diversen Posts und für weitere Örtlichkeiten verbreitet. Entsprechend groß war die Verunsicherung bei den Eltern. In der Folge wurden dem Polizeirevier Crailsheim und dem Polizeiposten Fichtenau zwei weitere Vorfälle gemeldet, bei denen ebenfalls Kinder aus weißen Pkws angeblich angesprochen wurden. Die Polizei nimmt solche Meldungen ernst, alle drei Vorfälle wurden deshalb intensiv geprüft. Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich die Sachverhalte anders dargestellt haben, als anfangs übermittelt. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Kinder bestand oder besteht. Aus diesem Grund wird gebeten auf die weitere Verbreitung dieser Posts zu verzichten.

