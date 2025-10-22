Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl aus Pkw - Verkehrsunfälle - Einbruch in Kiosk

Aalen (ots)

Korb: Diebstahl aus Pkw

Am Dienstag in der Zeit zwischen 6:00 Uhr und 13:30 Uhr schlugen bisher unbekannte Diebe die Seitenscheibe eines Fiat, der in der Maybachstraße geparkt war, ein und entwendeten aus diesem eine Aktentasche samt Inhalt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer wollte am Dienstag kurz nach 8:00 Uhr an der Auffahrt Winnenden-Süd auf die B14 in Richtung Stuttgart fahren. Hierbei verlor er in der Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen die dortige Leitplanke. Anschließend kam er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Plüderhausen: Einbruch in Kiosk

Am Dienstag zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe zunächst die Zugangstüre zu den Räumlichkeiten der Seeaufsicht am Badesee in der Wilhelm-Bahnmüller-Straße aufzubrechen. Als dies misslang, brachen die Täter ein Fenster des dortigen Kiosks auf, betraten diesen aber nicht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Fellbach: Zeugen nach Frontalzusammenstoß gesucht

Ein 20-jähriger VW-Fahrer befuhr am Dienstag kurz vor 13:00 Uhr die Eisenbahnstraße in Richtung Ringstraße, mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße kollidierte er mit dem Citroen einer 60 Jahre alten Autofahrerin, die von der Ringstraße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Beide Unfallbeteiligten erlitten beim Verkehrsunfall leichte Verletzungen, der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Fellbach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier zu melden.

Fellbach: Aufgefahren

Ein 36 Jahre alter Hyundai-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 15:30 Uhr die B14 aus Stuttgart kommend in Richtung Fellbach auf der linken Fahrspur. Hierbei fuhr er aus Unachtsamkeit auf den Mercedes der vor ihm fahrenden 40-Jährigen Auf. Die Mercedes-Fahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt, an den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Die linke Spur musste Zeitweise gesperrt werden, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen führte.

Fellbach-Schmiden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstagabend in der Gotthilf-Bayh-Straße einen geparkten Honda und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Honda wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 7:40 Uhr und 9:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken im Heininger Weg einen geparkten BMW. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

