Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Fußgänger nach Kollision mit Pkw verletzt

Ein 20-jähriger VW-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 6:50 Uhr die Bahnhofstraße und übersah hierbei am dortigen Zebrastreifen einen 88 Jahre alten Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger wurde vom Pkw erfasst und zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Winnenden: Zeugen nach Unfall gesucht

Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit und eine 38-jährige KIA-Fahrerin befuhren am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr nebeneinander die Waiblinger Straße in Richtung B14. Hierbei kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Pkw, wobei Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro entstand. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Winnenden dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier zu melden.

Schorndorf: Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstag, gegen 11:00 Uhr befuhr eine 22-jährige Ford-Fahrerin die Auffahrt der B29-Anschlussstelle Schorndorf-West in Fahrtrichtung Stuttgart aufzufahren. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam sie in der Linkskurve von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Am Ford entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

