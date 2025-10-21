Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfallflucht - Versuchter Einbruch - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Böbingen: Unfall nach Überholmanöver

Ein Leichtverletzter und rund 10.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmittag auf der B29 ereignete. Ein 65 Jahre alter Saab-Fahrer war gegen 13.20 Uhr in Richtung Aalen unterwegs und überholte kurz nach dem Verteiler Iggingen ein vorausfahrendes Fahrzeug. Ein entgegenkommender 22-jähriger BMW-Fahrer musste infolge dessen stark abbremsen. Ein ihm nachfolgender 17-jähriger Motorrad-Fahrer erkannte dies zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit seiner Aprilia auf den BMW auf. Hierbei wurde der Motorradfahrer zumindest leichtverletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Saab-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Im Zuge der Unfallaufnahme war die B29 für rund 20 Minuten voll gesperrt.

Hüttlingen: Fahrabsicht falsch eingeschätzt

Als am Montag, gegen 9 Uhr, eine 32-jährige Seat-Fahrerin von Hüttlingen nach links auf die B29 in Richtung Unterrombach einfahren wollte, ging sie davon aus, dass ein dort fahrender, vorfahrtsberechtigte 64-jähriger Sprinter-Fahrer nach rechts abbiegen wolle und fuhr los. Infolgedessen kam es zur Kollision, wodurch sich beide Fahrer leichte Verletzungen zuzogen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Tannhausen: Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 14:30 Uhr, wurde ein Mülleimer und zwei Schilder an einem Abenteuerspielplatz in der Bopfinger Straße mutwillig beschädigt. Hierbei wurde ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tannhausen unter 07964/330001 zu melden.

Aalen/Wasseralfingen: Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 17:00 Uhr und Montagmorgen, 07:00 Uhr, versuchten Unbekannte durch Aufhebeln von diversen Terrassentüren und Fenstern sich Zutritt zu einem Kindergarten in der Kolpingstraße zu verschaffen. Die Einbrecher gelangten nicht in die Räumlichkeiten, es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 9796-0 beim Polizeiposten Wasseralfingen zu melden.

Westhausen: Unfall

Ein 20-jähriger Subaru-Lenker fuhr am Montag gegen 20:05 Uhr von der A7 ab, um auf die B29 in Richtung Aalen abzubiegen. Dabei verlor er vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw und prallte frontal gegen eine Lichtzeichenanlage. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Aalen: Pedelec entwendet

Am Montag zwischen 11:30 Uhr und 16:00 Uhr wurde ein Pedelec, das im Garten eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße abgestellt war, entwendet. Das weiß/schwarze E-Mountainbike, des Herstellers Prophete, Typ Dice 1.8, war mit einem Kabelschloss gesichert und hatte einen Wert von ca. 1000 Euro. Hinweise auf den oder die Diebe bzw. den Verbleib des Pedelecs nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 entgegen.

Aalen: Zierstein beschädigt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte zwischen Sonntag, 21:00 Uhr und Montag, 07:30 Uhr, einen Zierstein auf einem Grundstück in der Ahelfingerstraße. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile aufgefunden, die den Rückschluss zulassen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Mazda handeln könnte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 entgegen.

Abtsgmünd: Unfall

Am Montag gegen 17:00 Uhr hielt eine 59-jährige mit ihren Opel am Fahrbahnrand der Hauptstraße an. Als sie, ohne zu blinken, wieder auf die Fahrbahn einfahren wollte, übersah sie eine von hinten heranfahrende 23-jährige VW-Lenkerin. Es kam zur Kollision, bei welcher die Opel-Fahrerin schwer verletzt wurde und in ein Klinikum verbracht werden musste. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Aalen: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Samstag, 16:30 Uhr und Sonntag, 11:30 Uhr, öffneten Unbekannte auf bislang unbekannte Weise einen verschlossenen Mitshubishi, der auf einem Parkplatz in der Curfeßstraße abgestellt war. Sie entwendeten aus dem Fahrzeug Apple Airpods im Wert von ca. 150 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 524-0.

