POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Trunkenheitsfahrt, Körperverletzung, Informationsmobil zum Einbruchschutz,

Fellbach: Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Am frühen Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht, fiel eine 55-jährige Fahrradfahrerin in der Sängerstraße auf, da sie ohne Licht unterwegs war. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle zeigte die 55-Jährige alkoholbedingte Erscheinungen, wie eine undeutliche Aussprache und ein unsicherer Stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Fahrradfahrerin einen Wert von knapp 2 Promille. Die 55-Jährige musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus und muss mit einer Anzeige rechnen.

Kernen/Rommelshausen: Unbekannter schlägt Senior

Am Montag, gegen 18:40 Uhr, wurde in der Waiblinger Straße ein 85-jähriger Mann von einem unbekannten männlichen Täter angerempelt und daraufhin beleidigt. Zudem schlug der Unbekannte den 85-Jährigen mehrfach mit der Faust. Der Senior erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Kernen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zur Tat und zum unbekannten Täter. Dieser war etwa 30-35 Jahre alt, hatte einen Drei-Tage-Bart und eine Glatze mit Haarkranz. Er trug eine dunkle Jogginghose mit einem roten Streifen und sprach Hochdeutsch. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 41798 bei der Polizei zu melden.

Weinstadt-Endersbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montag im kurzen Zeitraum zwischen 9:40 Uhr und 9:46 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Kalkofenstraße einen geparkten BMW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Ein 30-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Montagabend gegen 19:30 Uhr die Bahnhofstraße und missachtete an der Einmündung zur Dammstraße die Vorfahrt einer 27-jährigen Ford-Fahrerin. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Waiblingen-Hohenacker: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Eine 67 Jahre alte Radfahrerin fuhr am Montag gegen 9:30 Uhr den Gehweg der Karl-Ziegler-Straße entlang, streifte hierbei eine Mülltonne und kam anschließend alleinbeteiligt zu Fall. Bei ihrem Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Leutenbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte am Montag in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 17:00 Uhr in der Leutenbacher Straße einen geparkten VW und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Rudersberg: Unfallflucht

Am Montag zwischen 8:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde in der Kastanienstraße ein am Straßenrand geparkter Hyundai von einem bisher unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer bog am Montag kurz nach 17:00 Uhr von der Bismarckstraße in die Grabenstraße ab und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 51 Jahre alten Toyota-Fahrerin. Diese bremste ihren Pkw, um eine Kollision zu verhindern, stark ab, was von der hinter ihr fahrenden 33-jährigen Honda-Fahrerin zu spät bemerkt wurde, sodass diese auf den Toyota auffuhr. Die 26-jährige Mitfahrerin im Toyota wurde beim Unfall leicht verletzt, am Toyota und am Honda entstand Sachschaden. Der bisher unbekannte Autofahrer, der nach Zeugenaussagen mit einem dunklen SUV unterwegs war, fuhr nach dem Unfall unerlaubt weiter. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang / Waiblingen / Winnenden: Veranstaltungen mit dem Informationsfahrzeug der Polizei zum Thema Einbruchschutz

Wenn in das eigene Haus oder in die eigene Wohnung eingebrochen wurde, stellt dies eine schwere Verletzung der Privatsphäre dar. Dieses Ereignis ist für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Es hat nicht selten zur Folge, dass sich Menschen in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlen. Unter dem Verlust des Sicherheitsgefühls leidet die Lebensqualität. Die Zahlen im Bereich des Wohnungseinbruchs sind nach den Corona Jahren wieder steigend. Daher bietet die Prävention des Polizeipräsidiums Aalen zu Beginn der dunklen Jahreszeit wieder mehrere Termine mit dem Informationsfahrzeug der Polizei an. Durch präventive Maßnahmen soll ein Einbruch deutlich erschwert werden. Nahezu 40% der Einbrüche scheitern im Versuch. In diesem Fahrzeug kann sich die Bevölkerung zu Verhaltensweisen, aber insbesondere zu genormten und zertifizierten Produkten der mechanischen und elektronischen Sicherungsmöglichkeiten, informieren. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Fellbach ist mit dem Informationsfahrzeug an nachstehenden Terminen und Örtlichkeiten anzutreffen:

- Sonntag, 26.10.2025 zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr in Backnang, Willy-Brandt-Platz, Gänsemarkt - Dienstag, 28.10.2025, zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr in Waiblingen-Beinstein, Ortsmitte am Rathausbrunnen - Donnerstag, 30.10.2025, zwischen 8:30 Uhr und 16:30 Uhr, Winnenden, Viehmarktplatz

Zusätzlich findet am Freitag, 24.10.25, um 17.00 Uhr ein Vortrag zum Thema "Einbruchschutz - Sicher wohnen" im Zeitungshaus Waiblingen, Albrecht-Villinger-Straße 10, statt.

