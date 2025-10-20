Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall beim Einparken, Schulräume durchwühlt, Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Fellbach: Beim Einparken touchiert

Am Montag, gegen 10:45 Uhr wollte eine 41-jährige Ford-Fahrerin ihr Auto am rechten Fahrbahnrand der Tainer Straße einparken. Als sie in die Parklücke einscherte, touchierte sie aus Unachtsamkeit einen bereits parkenden Audi und verursachte Sachschaden in Höhe von über 3.000 Euro.

Aspach/Großaspach: Schulräume durchwühlt

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Samstag auf Sonntag über ein Fenster gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Schule in der Hermann-Schadt-Straße. Dort brachen sie mehrere Büros und Aufenthaltsräume auf und durchwühlten Schränke und Schreibtische. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Waiblingen-Hohenacker: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 15:00 Uhr und Montag, 10:00 Uhr wurde in der Straße Königshalde ein BMW, der am Straßenrand geparkt war, zerkratzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell