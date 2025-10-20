Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigungen, Auseinandersetzungen und Widerstand

Aalen (ots)

Aalen: Zu schnell unterwegs

Ein 19-Jähriger befuhr am Samstagabend gegen 22.30 Uhr mit seinem Mercedes die Carl-Zeiss-Straße. Hierbei war er in einer Kurve zu schnell unterwegs, sodass er nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen ein Schild Sowie Abfallcontainer prallte. Es entstand Sachschaden von rund 30000 Euro.

Aalen-Dewangen: Vorfahrt missachtet

Ein 50 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Samstagabend gegen 19.30 Uhr die Leintalstraße. An der Kreuzung mit der Fachsenfelder Straße missachtete er die Vorfahrt eines 69-jährigen VW-Fahrers. Es entstand Sachschaden von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Abtsgmünd-Pommertsweiler: Spiegel abgeschlagen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug ein Unbekannter zwischen 22 Uhr und 3.20 Uhr die linken Aussenspiegel von drei bei der Turn- und Festhalle in der Oberen Straße geparkten Pkw ab. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 0 Uhr und 10.30 Uhr stieß ein unbekannter Verursacher gegen einen Sicherungskasten, der sich im Bereich des Parklatzes einer Seniorenresidenz in der Hofherrnstraße befindet. Vermutlich war dieser mit einem blauen Fahrzeug unterwegs. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240.

Westhausen-Westerhofen: Unfall unter Alkohol

Ein 18-Jähriger wurde am Sonntagabend gegen 22 Uhr in Erlenstraße bewusstlos liegend von Passanten aufgefunden. Er hatte zuvor an einer Fräskante die Kontrolle über seinen Motorroller verloren und war gestürzt. Während der Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst kam er wieder zu sich und wurde zur weiteren ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Er musste deshalb eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Eine Strafanzeige folgt.

Aalen: Auseinandersetzung

Am Sonntag kam es gegen 3.30 Uhr An der Stadtkirche zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zwei 30 und 31 Jahre alter Männer bekamen dabei Schläge im Gesicht ab. Bei Eintreffen der Polizisten hatte sich die Auseinandersetzung bereits aufgelöst, die Kontrahenten waren nicht mehr vor Ort. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte jedoch noch ein 34 Jahre alter Mann ermittelt werden, der mutmaßlich beteiligt war. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 bei der Polizei in Aalen zu melden.

Heubach: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 09:00 Uhr und 09:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Audi, der in der Hauptstraße geparkt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 2.500 Euro. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Audi, der am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 16:50 Uhr auf einem Parkplatz eines Elektronikmarktes in der Buchstraße abgestellt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um die Beschädigung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Böbingen: Unfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Samstag, 13:00 Uhr wurde im Heinrich-Weidenbacher-Weg ein am Straßenrand geparkter Seat beschädigt. Der Verursacher fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0. entgegen.

Ruppertshofen: Fenster beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen ein Fenster eines Klassenzimmers im Erdgeschoss der Grundschule in der Erlenstraße. Der Polizeiposten Spraitbach bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07176 6562.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr beim Ausparken am Sonntag um ca. 12:40 Uhr gegen einen Skoda, der in der Schießtalstraße auf Höhe des Schießtalplatzes geparkt war. Laut Zeugen soll es sich beim Verursacherfahrzeug um einen silber/grauen älteren Mercedes A-Klasse mit dem Teilkennzeichen AA-DM ?? gehandelt haben. Es entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd: Körperverletzung und Widerstand

In der Nacht von Freitag auf Samstag pöbelte gegen 0.30 Uhr ein 31 Jahre alter Mann einen 59-Jährigen in der Ledergasse an. Im weiteren Verlauf warf er ihm einen Glaskrug gegen den Kopf und schlug ihn mit den Fäusten. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige im Bereich des Stadtgartens festgestellt werden. Bei der Kontrolle war er unkooperativ und griff die Polizisten mit einer Bierflasche an. Er konnte unter dem Einsatz von Reizgas überwältigt werden. Hierbei leistete er heftigen Widerstand und setzte sich massiv zur Wehr. Ein Polizist wurde hierdurch leicht verletzt. Letztlich wurde der Widerstand gebrochen und der 31-Jährige mit zum Polizeirevier genommen. Er musste eine Blutprobe abgeben und den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Bei ihm wurde ein weißes Pulver aufgefunden, bei welchem es sich um Betäubungsmittel handeln dürfte. Die Ermittlungen dauen auch diesbezüglich an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell