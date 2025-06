Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Renitenter Ladendieb

Am Montagnachmittag flüchtete ein Dieb in Ulm.

Ulm (ots)

Der männliche Ladendieb hielt sich gegen 17.00 Uhr in einem Ladengeschäft in der Söflinger Straße auf. Der Mann ging durch den Kassenbereich ohne die Waren in seinem schwarzen Stoffbeutel zu bezahlen. Ein 35-jähriger Mitarbeiter wollte den Unbekannten aufhalten. Der Mann wehrte sich, sodass der 35-Jährige sich leicht verletzte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Ungekannten verlief ohne Erfolg.

Der Mann wird als etwa 30-Jahre alt mit südländischem Aussehen beschrieben. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug er eine schwarze Brille, kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart. Er trug ein weißes T-Shirt und eine lange dunkle Hose. Der Unbekannte spricht gebrochen deutsch. Wer Hinweise zum Unbekannten geben kann, soll sich beim Polizeirevier Ulm-West unter der 0731 188 3812 melden.

++++ 1210094

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

