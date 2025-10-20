PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Pkw entwendet und Körperverletzung

Aalen (ots)

Gaildorf: Einbruch in Gärtnerei

Ein Dieb verschaffte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zu einer Gärtnerei in den Bleichgärten. Hierfür entfernte er eine Plexiglasscheibe und beschädigte eine Türe wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Gaildorf nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Crailsheim: Pkw entwendet

Ein Dieb entwendete auf bislang unbekannte Art zwischen Freitagabend 19:30 Uhr und Samstag 08 Uhr einen im Steinbruchweg geparkten, grauen Hyundai Tucson mit dem Kennzeichen CR-MK 813. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Zwei Männer angegangen

Am Samstag zwischen 02 Uhr und 03 Uhr verließen zwei Männer im Alter von 26 und 28 Jahren eine Kneipe Am Markt. Anschließend wurden sie aus bislang unbekanntem Grund im Bereich der Haalstraße von einem unbekannten Mann angegangen und geschlagen. Beide Männer wurden hierbei leicht verletzt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Mann unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

