PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis:

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Auf einem Kundenparkplatz in der Stuttgarter Straße in Fellbach wurde am Samstag zwischen 13:05 Uhr und 13:20 Uhr ein geparkter Pkw (Mercedes Benz, B-Klasse) vermutlich beim Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeug-Lenker beschädigt. Ohne sich um die Beschädigung zu kümmern entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 5772-0.

Remshalden: Auffahrunfall - drei leicht verletzte Personen

Auf der Kreisstraße 1913 zwischen Grunbach und Buoch kam es Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 57-jähriger Fahrer eines Ford Focus fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw Dacia Logan eines 45-Jährigen auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Beide Pkw-Lenker, sowie eine 43-jährige Beifahrerin im Dacia wurden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 13:22

    POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 18.10.2025

    Aalen (ots) - Aalen: Postauto streift Pkw Am Freitagnachmittag gegen 13:16 Uhr fuhr ein DHL-Fahrzeug in der Schopenhauerstraße gegen einen geparkten Pkw. Es wurde niemand verletzt. Am DHL-Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. An dem geparkten Mercedes SLK in Höhe von ca. 5.000 Euro. Aalen: Pkw kollidiert mit Fahrrad und flüchtet Am Freitagabend gegen 20:10 Uhr fuhr ein 79-jähriger Mann mit seinem ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 12:19

    POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 18.10.2025

    Aalen (ots) - Aspach: Nachtrag zu Polizeihubschrauber zur Vermisstensuche Die männliche Person konnte wohlbehalten durch eine Passantin und den Polizeihubschrauber gegen 11:45 Uhr aufgefunden werden. Sie wurde durch eine Polizeistreife nach Hause gebracht. Ursprungsmeldung: Aktuell sucht die Polizei auch mittels Polizeihubschrauber nach einer männlichen Person, welche sich in einer hilflosen Lage im Bereich zwischen ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 11:04

    POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 18.10.2025

    Aalen (ots) - Oppenweiler-Zell: Pkw fährt Abhang hinunter Am Freitagabend gegen 17:27 Uhr fuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem Mercedes CLA auf der K 1897 in Richtung Oppenweiler. Auf der Höhe von Zell kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und rutschte einen Abhang hinunter. Sie blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 26.000 Euro. Fellbach: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren