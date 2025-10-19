Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis:

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Auf einem Kundenparkplatz in der Stuttgarter Straße in Fellbach wurde am Samstag zwischen 13:05 Uhr und 13:20 Uhr ein geparkter Pkw (Mercedes Benz, B-Klasse) vermutlich beim Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeug-Lenker beschädigt. Ohne sich um die Beschädigung zu kümmern entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 5772-0.

Remshalden: Auffahrunfall - drei leicht verletzte Personen

Auf der Kreisstraße 1913 zwischen Grunbach und Buoch kam es Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 57-jähriger Fahrer eines Ford Focus fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw Dacia Logan eines 45-Jährigen auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Beide Pkw-Lenker, sowie eine 43-jährige Beifahrerin im Dacia wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell