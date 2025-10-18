Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 18.10.2025

Aalen (ots)

Aspach: Nachtrag zu Polizeihubschrauber zur Vermisstensuche

Die männliche Person konnte wohlbehalten durch eine Passantin und den Polizeihubschrauber gegen 11:45 Uhr aufgefunden werden. Sie wurde durch eine Polizeistreife nach Hause gebracht.

Ursprungsmeldung:

Aktuell sucht die Polizei auch mittels Polizeihubschrauber nach einer männlichen Person, welche sich in einer hilflosen Lage im Bereich zwischen Aspach, Fautenhau und Allmersbach am Weinberg befinden könnte. Der Mann ist 47 Jahre alt, trägt eine Jeanshose und eine olivgrüne Wolljacke. Zudem hat er evtl. eine Papiertüte bei sich. Zeugen, die die Person gesehen haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter 07191/9090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell