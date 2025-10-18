Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 18.10.2025

Oppenweiler-Zell: Pkw fährt Abhang hinunter

Am Freitagabend gegen 17:27 Uhr fuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem Mercedes CLA auf der K 1897 in Richtung Oppenweiler. Auf der Höhe von Zell kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und rutschte einen Abhang hinunter. Sie blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 26.000 Euro.

Fellbach: Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter drangen am Freitagabend zwischen 18:00 und 22:45 Uhr in der Straße Auf der Höhe im EG in eine Wohnung ein, nachdem sie zuvor ein Fenster im OG beschädigt hatten, aber nicht öffnen konnten. Sie durchsuchten mehrere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch die genaue Schadenssumme ist, ist bislang noch nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter der Nummer 07191/9090 zu melden.

Schlechtbach: Pkw kollidiert mit einem Hund

Am Freitagabend gegen 19:13 Uhr fuhr ein 58-jähriger mit seinem Honda Civic auf der L 1148 kurz vor Schlechtbach. Plötzlich habe ein kniehoher Hund mit hellem Fell die Straße überquert, so dass es zur Kollision kam. Der Hundehalter entfernte sich mit seinem Hund vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Am Honda entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls oder der Hundehalter werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07181/2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Weinstadt-Beutelsbach: Fahrzeug kollidiert mit Hauswand

In der Nacht von Freitag auf Samstag kollidierte gegen 03:30 Uhr ein VW Crafter in der Daimlerstraße mit einer Hauswand. Vermutlich hatte der 21-jährige Fahrer Gas- und Bremspedal verwechselt. Evtl. lag auch ein technischer Defekt vor. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug und an dem betroffenen Firmengebäude entstanden jeweils Schäden von ca. 10.000 Euro.

Waiblingen: Pkw touchiert Fußgänger

Am Freitagnachmittag gegen 14:25 Uhr kam es am Alten Postplatz zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der 88-jährige BMW-Fahrer übersah mit seinem BMW X3 den 85-jährigen Fußgänger, als er aus der dortigen Tiefgarage fuhr. Der Fußgänger kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Aspach: Polizeihubschrauber zur Vermisstensuche

Aktuell sucht die Polizei auch mittels Polizeihubschrauber nach einer männlichen Person, welche sich in einer hilflosen Lage im Bereich zwischen Aspach, Fautenhau und Allmersbach am Weinberg befinden könnte. Der Mann ist 47 Jahre alt, trägt eine Jeanshose und eine olivgrüne Wolljacke. Zudem hat er evtl. eine Papiertüte bei sich. Zeugen, die die Person gesehen haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter 07191/9090 zu melden.

