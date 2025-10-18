PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 18.10.2025

Aalen (ots)

Aalen: Postauto streift Pkw

Am Freitagnachmittag gegen 13:16 Uhr fuhr ein DHL-Fahrzeug in der Schopenhauerstraße gegen einen geparkten Pkw. Es wurde niemand verletzt. Am DHL-Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. An dem geparkten Mercedes SLK in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Aalen: Pkw kollidiert mit Fahrrad und flüchtet

Am Freitagabend gegen 20:10 Uhr fuhr ein 79-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in der Wilhelm-Merz-Straße vom Landratsamt in Richtung Kaufland. Auf Höhe vom Parkplatz des Landratsamts kam ein Pkw und wollte in die Wilhelm-Merz-Straße einbiegen, wobei es zur Kollision kam. Der Radfahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Am Freitagnachmittag gegen 16:22 Uhr kam ein 19-jähriger Toyota-Fahrer auf der L1060 zwischen B290 und Hinterer Spitalhof alleinbeteiligt von der Straße ab. Die Ursache ist bislang unklar. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Ellwangen: Reifenplatzer bei Pkw

Freitagabend gegen 18:15 Uhr kam es in der Konrad-Adenauer-Straße zu einem Unfall. Hierbei platzte einer 52-jährigen Hyundai-Fahrerin ein Reifen, so dass sie von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrsschild kollidierte. Die Dame blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen

