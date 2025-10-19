Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Landkreis Schwäbisch Hall:

Aalen (ots)

Blaufelden: Geparkte Pkw´s beschmiert - Zeugenaufruf

Auf einem Firmenparkplatz in der Straße Im Pfandwasen in Crailsheim wurden am Dienstag (14.10.2025) zwischen 06:00 Uhr und 15:00 Uhr drei geparkte Pkw´s mit wasserfesten Stiften beschmiert. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht abschließend bekannt. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07951 480-0.

Crailsheim: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:40 Uhr auf der Kreisstraße 2642 in Crailsheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der 24-jährige Unfallverursacher leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Pkw VW in Fahrtrichtung Ingersheim und kam Höhe der Ortseinfahrt alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Unfallversucher eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die örtliche Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

