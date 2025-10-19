Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis:

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Sonntag fuhr ein 26-jähriger BMW-Fahrer gegen 00:05 Uhr auf der Bundesstraße 29 in Fahrtrichtung Aalen. Kurz nach der Ausfahrt Schwäbisch Gmünd - Ost wendete er mit seinem BMW auf der Bundesstraße. Ein aus Richtung Aalen kommender 20-jähriger Skoda-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem wendenden BMW-Fahrer durch eine eingeleitete Vollbremsung verhindern. Ein hinter dem Skoda-Fahrer, ebenfalls aus Richtung Aalen fahrender 18-jährige BMW-Fahrer, konnte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand abbremsen und fuhr auf den Skoda auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell