Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: REms-Murr-Kreis: Unfälle - Körperverletzung - Trunkenheitsfahrt - Einbrüche - Zigarettenautomat gesprengt - Polizsten beleidigt - Kontrollen im öffentl. Raum u.a.

Aalen (ots)

Backnang: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Zeit zwischen Samstag, 19:00 Uhr und Montag, 07:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker im Ahornweg einen dort geparkten Dacia und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

Weissach im Tal/Unterweissach: Mit Besenstiel geschlagen

Aus noch unklarer Ursache gerieten am Samstagmorgen im Welzgraben zwei Männer im Alter von 27 und 41 Jahren in einen Streit. Dieser eskalierte und der 41-Jährige schlug den 27-Jährigen mit einem Besenstiel. Der 27-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Polizeiposten Weissach führt die weiteren Ermittlungen.

Oppenweiler: Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, gegen 02:00 Uhr wurde ein 31-jähriger Opel-Fahrer in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem dieser durch seine Fahrweise auffiel. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von über 1,8 Promille. Zudem äußerte der Fahrer, dass er eigentlich keine Fahrerlaubnis habe und nicht fahren dürfte. Der 31-jährige Fahrer muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Aber auch die 41-jährige Halterin des Opels, die als Beifahrerin mitfuhr, muss sich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Burgstetten: Betrunken Unfall verursacht

Eine 36-jährige VW-Fahrerin fuhr am Samstag um kurz nach Mitternacht mit ihrem Skoda rückwärts aus einer Garage in der Straße "Im Laubert". Dabei übersah sie einen parkenden Skoda und beschädigte diesen. Anschließend fuhr sie unerlaubt davon, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern. Durch eine Polizeistreife konnte die 36-Jährige kurze Zeit später angetroffen und kontrolliert werden. Dabei machte die 36-Jährige einen stark alkoholisierten Eindruck. Ihr Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt und sie musste ich einer Blutentnahme unterziehen. Ferner muss sie mit mehreren Anzeigen rechnen.

Fellbach-Schmiden: Einbruch in Gartenhütte

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen Freitag, 20:30 Uhr und Sonntag, 15:00 Uhr unbefugt auf ein Gartengrundstück in der Verlängerung der Benzenäckerstraße. Dort drangen sie gewaltsam in die Gartenhütte ein und entwendeten alkoholische Getränke von geringerem Wert. An der Hütte hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720.

Weinstadt-Endersbach: Einbruch in Getränkemarkt

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr schlug ein unbekannter Täter ein Fenster eines Getränkemarktes in der Großheppacher Straße ein und durchsuchte anschließend die Verkaufs- und Lagerflächen. Er entwendete Bargeld und Zigaretten im Wert von über 4.000 Euro. Der Einbrecher hinterließ zudem einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der unbekannte Täter hatte eine schlanke Statur und ist etwa 180 cm groß. Das Alter wird auf etwa 25 bis 30 Jahre geschätzt. Er trug einen Kapuzenpullover, Jeans und Turnschuhe. Der Polizeiposten Hohenacker führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zum unbekannten Täter und auch zu weiteren verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 82149.

Remshalden-Grunbach: Zigarettenautomat gesprengt

Am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr wurde in der Fellbacher Straße durch mindestens zwei bisher unbekannte Täter ein Zigarettenautomat gesprengt und aus diesem Tabakwaren und Bargeld entnommen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Urbach: Polizisten beleidigt

Am Samstagabend gegen 21:20 Uhr gerieten vier Personen im Bereich Marktplatz in Streit. Im Verlauf des Streitgesprächs kam es zu einem Gerangel zwischen den Personen, wobei die Eingangstüre einer dortigen Buchhandlung beschädigt wurde. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort kamen und den Sachverhalt klärten, wurden sie von einem der Beteiligten, einem 36 Jahre alten Mann, mehrfach beleidigt. Dieser muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Schorndorf: Kontrollen im öffentlichen Raum

Am Freitag in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 23:30 Uhr wurden durch Beamte des Polizeireviers Schorndorf in der Wieslauftalbahn sowie in Busverbindungen im Bereich Schorndorf Kontrollen im Hinblick auf das Messerverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt. Darüber hinaus wurden Jugendschutzkontrollen am Bahnhof, im Innenstadtbereich, im Bereich des Stadtparks sowie in Rudersberg durchgeführt. Die kontrollierten Fahrgäste verhielten sich kooperativ und nahmen die Kontrollaktivitäten sowie die polizeiliche Präsenz zur Stärkung des Sicherheitsgefühls positiv wahr. Verstöße gegen die geltenden Waffen- und Messerverbote im ÖPNV wurden nicht festgestellt.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Mann im Ausnahmezustand greift Polizisten an

Ein 31-jähriger Mann randalierte am frühen Sonntagmorgen gegen 5:00 Uhr in seinem Schlafzimmer und griff zudem seine Mutter an, mit der er gemeinsam in der Waiblinger Straße wohnt. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt der Mann sich aggressiv. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und eine Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, sollte er in eine Spezialklinik verbracht werden. Hiergegen wehrte er sich und schlug und trat mehrfach gegen die Beamten. Zudem beleidigte er die Polizisten mehrfach. Ihm wurden unter heftiger Gegenwehr Handschließen angelegt, anschließend wurde der Mann in die Spezialklinik gebracht. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

