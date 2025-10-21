Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von BMW und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfall

Am Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr befuhr eine 18-jährige Audi-Fahrerin die B290 von Crailsheim in Richtung der Autobahnanschlussstelle Satteldorf. Dabei missachtete sie an einer Ampel das Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier stieß sie mit einem vorfahrtsberechtigten 57-jährigen VW-Fahrer zusammen, welcher von Satteldorf kam. Durch den Unfall wurde die 18-Jährige und ihre 17-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro.

Schwäbisch Hall: BMW entwendet

Zwischen Sonntag 15 Uhr und Montag 05:30 Uhr entwendeten Diebe einen vor einem Wohnhaus im Lerchenweg geparkten BMW 540d xDrive in der Farbe Schwarz mit dem Kennzeichen SHA-FR 540. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug blieb erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Eine 58-jährige VW-Fahrerin war am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Katharinenstraße unterwegs als sie an der Einmündung in die Johanniterstraße verkehrsbedingt anhalten musste. Ein hinter ihr fahrender Verkehrsteilnehmer in einem Skoda erkannte dies zu spät und fuhr auf die 58-Jährige auf. Als diese rechts am Fahrbahnrand anhielt um sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell