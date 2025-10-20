Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Baucontainer und Treibstoff entwendet

Aalen (ots)

Gaildorf: Baucontainer aufgebrochen

Ein Einbrecher stieg zwischen Samstagnachmittag 16 Uhr und Montagmorgen 06:30 Uhr in zwei Baustellencontainer in der Ottendorfer Straße ein und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entwendete er mehrere Gegenstände mit geringem Sachwert und flüchtete. Der Polizeiposten Gaildorf nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Treibstoff entwendet

Zwischen Freitag 18 Uhr und Montag 07 Uhr drang ein Dieb in ein Betriebsgelände in der Schmollerstraße ein und zapfte dort Treibstoff aus einem Lkw ab. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Täter unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell