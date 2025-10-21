Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auffahrunfall und Getränke entwendet

Aalen (ots)

Untermünkheim: Auffahrunfall

Am Dienstagmorgen gegen 07 Uhr befuhr ein 45-jähriger Audi-Fahrer die B14 von der A6 kommend in Richtung der K2576. An einer Einmündung erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 19-jährige Peugeot-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste. Der 45-Jährige fuhr auf den Peugeot auf, wodurch die 19-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Rot am See: Getränke entwendet

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Freitag und Samstagmorgen 09 Uhr Zugang zu einem Getränkecontainer auf einem Festgelände in Musdorf. Anschließend entwendete er mehrere Kisten mit alkoholischen Getränken aus dem Container. Der Polizeiposten Rot am See hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07955 454 um Zeugenhinweise.

