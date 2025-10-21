PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wer hat Unfall beobachtet?

Aalen (ots)

Oberkochen: Wer hat Unfall beobachtet?

Am Dienstag gegen 5:50 Uhr befuhr ein 57-jähriger Radfahrer die Heidenheimer Straße. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Wacholderstraße musste er sein Fahrrad abbremsen. Zu diesem Zeitpunkt soll eine 52-jährige Lenkerin eines Toyota mit Heidenheimer-Kennzeichen sehr dicht an dem Radfahrer vorbeigefahren sein, so dass dieser erschrak und stürzte. Das Polizeirevier Aalen bittet nun Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 07361 5240 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

