Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wer hat Unfall beobachtet?

Aalen (ots)

Oberkochen: Wer hat Unfall beobachtet?

Am Dienstag gegen 5:50 Uhr befuhr ein 57-jähriger Radfahrer die Heidenheimer Straße. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Wacholderstraße musste er sein Fahrrad abbremsen. Zu diesem Zeitpunkt soll eine 52-jährige Lenkerin eines Toyota mit Heidenheimer-Kennzeichen sehr dicht an dem Radfahrer vorbeigefahren sein, so dass dieser erschrak und stürzte. Das Polizeirevier Aalen bittet nun Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 07361 5240 zu melden.

