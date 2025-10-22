POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Feueralarm und Pkw-Brand

Polizeipräsidium Aalen

Untermünkheim: Von Fahrbahn abgekommen

Am frühen Mittwochmorgen gegen 00:45 Uhr befuhr eine 43-jährige VW-Fahrerin die B14 von der A6 kommend in Richtung der K2576. In einer Rechtskurve kurz vor der Einmündung auf die Westumgehung kam sie nach links von der Fahrbahn ab und streifte mit ihrem VW die Leitschutzplanke. Anschließend fuhr sie in eine Wiese und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Stillstand. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17 500 Euro.

Frankenhardt: Gegen Baum gefahren

Ein 36-jähriger VW-Fahrer war am Dienstagnachmittag gegen 13:45 Uhr auf der L1068 von Steinbach an der Jagst nach Honhardt unterwegs. Dort kam es aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem VW gegen einen Baum. Der 36-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Durch den Crash entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 14:15 Uhr kam es zu einem Vorfahrtsunfall im Bereich der Tüngentaler Straße. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer übersah beim Einfahren in den Kreuzungsbereich in Richtung der Schenkenseestraße den vorfahrtsberechtigen 33-jährigen Golf-Fahrer und es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Obersontheim: Feuerwehreinsatz nach Stromausfall

Heute Nacht kam es zu einem großflächigen Stromausfall, von dem die gesamte Gemeinde betroffen war. Aufgrund des Stromausfalls wurde gegen 03:45 Uhr ein Alarm im Ortskern ausgelöst. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

Schwäbisch Hall: Pkw-Brand

Am Dienstag gegen 18:00 Uhr fing ein PKW aufgrund eines technischen Defektes während der Fahrt Feuer, woraufhin der 73-jährige Audi-Fahrer das Fahrzeug im Kreisverkehr der Steinbacher Straße zum Stehen brachte. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Zu einer Gefährdung oder Verletzung von beteiligten Personen kam es nicht.

