POL-AA: Ostalbkreis: Brand - Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall

Am Dienstag gegen 13:00 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad der Marke Honda die L1076 von Röhlingen in Richtung Erpfental. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Brand

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch - gegen 02:50 Uhr - wurde zunächst ein Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz in der Oderstraße gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass es sich um mehrere gelbe Müllsäcke handelte, die von Unbekannten in Brand gesteckt wurden. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke über. Ein in unmittelbarer Nähe geparkter Pkw wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort. Hinweise auf die unbekannten Brandstifter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Aalen/Wasseralfingen: Unfall

Ein 13-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 15:35 Uhr mit einem Pedelec von der Jörg-Syrlin-Straße in die Moltkestraße ein. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Mercedes, der von einem 64-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zur Kollision, bei der der Junge leicht verletzt wurde und in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Es entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.

Aalen/Unterkochen: Unfall

Am Dienstagmittag gegen 15:25 Uhr befuhr eine 29-jährige Ford-Lenkerin die Dorfmühle in Richtung Aalener Straße. An der dortigen Einmündung übersah sie einen von links kommenden Audi, der von einer 20-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

