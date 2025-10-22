Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Altkleidercontainer in Brand gesetzt - Umgekipptes Gespann

Aalen (ots)

Neresheim: Umgekipptes Gespann

Gegen 9:30 Uhr befuhr am Mittwoch ein 48-jähriger Traktor-Fahrer mit seinen, mit Weizen befüllten, Anhängern die Nördlinger Straße stadteinwärts. Während eines Bremsvorgangs kippten die Anhänger sowie der Traktor um und der Weizen verteilte sich auf der Straße. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 300000 Euro. Die Feuerwehr Neresheim war zur Bergung sowie zur Abbindung ausgelaufener Betriebsmittel vor Ort.

Unterschneidheim/Zöbingen: Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Unbekannte setzten am Dienstag, gegen 20:45 Uhr, in der Kirchenstraße einen Altkleidercontainer in Brand. Der Brand konnte glücklicherweise von Anwohnern sowie der hinzugerufenen Feuerwehr gelöscht werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tannhausen unter 07964/330001 zu melden.

Eschach: Transporter beschädigt

Am Mittwoch gegen 8.45 Uhr stellte ein 58-Jähriger seinen VW Transporter in einer Parkbucht vor einer Bäckerei in der Rechbergstraße ab. Wenige Minuten später kehrte er zu seinem Fahrzeug zurück und fuhr damit nach Schwäbisch Gmünd. Dort stellte er fest, dass sein Fahrzeug an der rechten hinteren Beifahrertür beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Lorch: Einbruch in Gastronomiebetrieb

Am Mittwoch um 3 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Einbrecher die hintere Eingangstür zu einem Gastronomiebetrieb in der Hauptstraße auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend wurden zwei Geldspielautomaten aufgehebelt und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. Zudem wurde ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro verursacht. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 7315 entgegen.

