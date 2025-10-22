PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Altkleidercontainer in Brand gesetzt - Umgekipptes Gespann

Aalen (ots)

Neresheim: Umgekipptes Gespann

Gegen 9:30 Uhr befuhr am Mittwoch ein 48-jähriger Traktor-Fahrer mit seinen, mit Weizen befüllten, Anhängern die Nördlinger Straße stadteinwärts. Während eines Bremsvorgangs kippten die Anhänger sowie der Traktor um und der Weizen verteilte sich auf der Straße. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 300000 Euro. Die Feuerwehr Neresheim war zur Bergung sowie zur Abbindung ausgelaufener Betriebsmittel vor Ort.

Unterschneidheim/Zöbingen: Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Unbekannte setzten am Dienstag, gegen 20:45 Uhr, in der Kirchenstraße einen Altkleidercontainer in Brand. Der Brand konnte glücklicherweise von Anwohnern sowie der hinzugerufenen Feuerwehr gelöscht werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tannhausen unter 07964/330001 zu melden.

Eschach: Transporter beschädigt

Am Mittwoch gegen 8.45 Uhr stellte ein 58-Jähriger seinen VW Transporter in einer Parkbucht vor einer Bäckerei in der Rechbergstraße ab. Wenige Minuten später kehrte er zu seinem Fahrzeug zurück und fuhr damit nach Schwäbisch Gmünd. Dort stellte er fest, dass sein Fahrzeug an der rechten hinteren Beifahrertür beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Lorch: Einbruch in Gastronomiebetrieb

Am Mittwoch um 3 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Einbrecher die hintere Eingangstür zu einem Gastronomiebetrieb in der Hauptstraße auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend wurden zwei Geldspielautomaten aufgehebelt und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. Zudem wurde ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro verursacht. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 7315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 14:40

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Crailsheim: Verkehrsunfall Am Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr wollte ein 61-jähriger Opel-Fahrer von einem Tankstellengelände in der Blaufelder Straße nach rechts auf die B290 in Richtung Satteldorf einbiegen. Dabei übersah er einen Radfahrer, welcher auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Wolpertshausen: BMW-Fahrer leicht ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 10:02

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Feueralarm und Pkw-Brand

    Aalen (ots) - Untermünkheim: Von Fahrbahn abgekommen Am frühen Mittwochmorgen gegen 00:45 Uhr befuhr eine 43-jährige VW-Fahrerin die B14 von der A6 kommend in Richtung der K2576. In einer Rechtskurve kurz vor der Einmündung auf die Westumgehung kam sie nach links von der Fahrbahn ab und streifte mit ihrem VW die Leitschutzplanke. Anschließend fuhr sie in eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren