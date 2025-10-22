Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr wollte ein 61-jähriger Opel-Fahrer von einem Tankstellengelände in der Blaufelder Straße nach rechts auf die B290 in Richtung Satteldorf einbiegen. Dabei übersah er einen Radfahrer, welcher auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Wolpertshausen: BMW-Fahrer leicht verletzt

Heute Morgen gegen 07:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L1037 auf Höhe der Autobahnzufahrt in Fahrtrichtung Heilbronn. Eine 25-jährige Golf-Fahrerin wollte nach links abbiegen und missachtete die Vorfahrt des entgegenkommenden BMW-Fahrers. Es kam zur Kollision, wodurch der 36-jährige BMW-Fahrer leicht verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14 000 Euro.

