POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle
Aalen (ots)
Crailsheim: Verkehrsunfall
Am Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr wollte ein 61-jähriger Opel-Fahrer von einem Tankstellengelände in der Blaufelder Straße nach rechts auf die B290 in Richtung Satteldorf einbiegen. Dabei übersah er einen Radfahrer, welcher auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde.
Wolpertshausen: BMW-Fahrer leicht verletzt
Heute Morgen gegen 07:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L1037 auf Höhe der Autobahnzufahrt in Fahrtrichtung Heilbronn. Eine 25-jährige Golf-Fahrerin wollte nach links abbiegen und missachtete die Vorfahrt des entgegenkommenden BMW-Fahrers. Es kam zur Kollision, wodurch der 36-jährige BMW-Fahrer leicht verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14 000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell