PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr befuhr eine 39-jährige Ford-Fahrerin die Crailsheimer Straße in Richtung des Ziegeleiwegs und wollte unerlaubt nach links abbiegen. Hier übersah sie eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 17-jährige Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 17-Jährige schwer verletzt wurde. Sie kam zur Behandlung in eine Klinik. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 14:40

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Crailsheim: Verkehrsunfall Am Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr wollte ein 61-jähriger Opel-Fahrer von einem Tankstellengelände in der Blaufelder Straße nach rechts auf die B290 in Richtung Satteldorf einbiegen. Dabei übersah er einen Radfahrer, welcher auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Wolpertshausen: BMW-Fahrer leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren