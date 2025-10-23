Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr befuhr eine 39-jährige Ford-Fahrerin die Crailsheimer Straße in Richtung des Ziegeleiwegs und wollte unerlaubt nach links abbiegen. Hier übersah sie eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 17-jährige Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 17-Jährige schwer verletzt wurde. Sie kam zur Behandlung in eine Klinik. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell