POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Bei Unfall schwer verletzt
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: Bei Unfall schwer verletzt
Am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr befuhr eine 39-jährige Ford-Fahrerin die Crailsheimer Straße in Richtung des Ziegeleiwegs und wollte unerlaubt nach links abbiegen. Hier übersah sie eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 17-jährige Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 17-Jährige schwer verletzt wurde. Sie kam zur Behandlung in eine Klinik. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell