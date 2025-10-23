Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Lorch: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr missachtete ein 63-jähriger Ford-Lenker beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Gmünder Straße die Vorfahrt einer 58-jährigen Radfahrerin. Es kam zum Unfall, bei dem sich die 58-Jährige leicht verletzte.

Waldstetten: Fahrradfahrer übersehen

Ein 63-jähriger BMW-Fahrer übersah am Mittwoch gegen 18:05 Uhr im Eichhölzlesweg einen von rechts kommenden 20-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde und in ein Klinikum verbracht werden musste. Der BMW-Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Am Mittwochabend gegen 22:20 Uhr befuhr ein 34-jähriger VW-Lenker den Bahnhofsplatz von der Lorcher Straße kommend. Vermutlich infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Begrünung und prallte gegen einen Baum. Anschließend stellte der 34-Jährige seinen VW in einer dortigen Parkbucht ab und entfernte sich fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Mann in unmittelbarer Nähe festgestellt werden. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschien des 34-Jährigen beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Essingen: PKW prallt in die Leitplanken

Am Mittwoch um 9:20 Uhr befuhr eine 27-jährige Lenkerin eines Hyundai die B29 von Essingen in Richtung Aalen. Auf der Strecke kam sie aus Unachtsamkeit von der Straße ab und prallte mit ihrem Fahrzeug in die Leitplanken. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Ein Audi, der am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr vor einem Fitnesscenter in der Schulze-Delitzsch-Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell