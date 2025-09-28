Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

Im Tatzeitraum 27.09.2025 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz "Zur Breitwies" in Saarwellingen geparkter Pkw lilafarbener VW Golf, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach unter der Rufnummer 06881/5050 oder per E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

