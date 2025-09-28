Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Beschädigung von Leitpfosten in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

In der Nacht zum 27.09.2025 wurden auf der B405 zwischen Saarwellingen und Steinrausch mehrere Leitpfosten aus der Verankerung gerissen. Die Leitpfosten dienen der Abgrenzung der Fahrbahn und zum besseren Erkennen des Straßenverlaufs. Da diese Funktion beeinträchtigt wurde, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Angaben zu den beschädigten Leitpfosten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach unter der Rufnummer 06881/5050 oder per E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

