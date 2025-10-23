Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Diebstahl

Aalen (ots)

Bopfingen: Bronzekreuz von Grab entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag vergangener Woche und diesem Donnerstag, 10 Uhr, von einem Grab auf dem Friedhof im Friedhofweg ein Bronzekreuz im Wert von rund 900 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Kreuzes erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Am Montag wurde festgestellt, dass im Treppenhaus des Ferle-Parkhauses und ein Stromverteilerkasten auf der Ebene 5A mit schwarzer, silberner und grüner Farbe mehrere Schriftzüge aufgemalt wurden. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell