PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Diebstahl

Aalen (ots)

Bopfingen: Bronzekreuz von Grab entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag vergangener Woche und diesem Donnerstag, 10 Uhr, von einem Grab auf dem Friedhof im Friedhofweg ein Bronzekreuz im Wert von rund 900 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Kreuzes erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Am Montag wurde festgestellt, dass im Treppenhaus des Ferle-Parkhauses und ein Stromverteilerkasten auf der Ebene 5A mit schwarzer, silberner und grüner Farbe mehrere Schriftzüge aufgemalt wurden. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 13:43

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche und Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Gaildorf: Einbruch in Büroräumlichkeiten Zwischen Mittwoch 18 Uhr und Donnerstag 08:45 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu einem Bürogebäude in der Grabenstraße. Dort entwendete er Bargeld und eine Scheckkarte. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Zeugenhinweise. ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:56

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

    Aalen (ots) - Lorch: Vorfahrt missachtet Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr missachtete ein 63-jähriger Ford-Lenker beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Gmünder Straße die Vorfahrt einer 58-jährigen Radfahrerin. Es kam zum Unfall, bei dem sich die 58-Jährige leicht verletzte. Waldstetten: Fahrradfahrer übersehen Ein 63-jähriger BMW-Fahrer übersah am Mittwoch gegen 18:05 Uhr im Eichhölzlesweg einen von rechts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren