POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Trickdiebstahl - Diebstahl - Unfall

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 43-jähriger VW-Fahrer wollte am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, von einem Parkplatz eines Elektrofachhandels nach links auf die Carl-Zeiss-Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen Skoda einer 33-Jährigen, welche die Carl-Zeiss-Straße von Essingen nach Aalen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand.

Aalen/Unterkochen: Kennzeichen entwendet

In der Stuttgarter Straße wurde am Dienstag in der Zeit von 16 Uhr bis 23:30 Uhr die Kennzeichen an einem dortigen PKW entwendet. Ebenso wurde am Donnerstag in Unterkochen an einem in der Färberstraße abgestellten Mazda die Kennzeichen entwendet. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/Wasseralfingen: Falscher Stromableser entwendet Schmuck und Bargeld

Unter dem Vorwand, den Strom ablesen zu wollen, verschaffte sich ein Unbekannter am Donnerstag, gegen 14 Uhr, Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin in der Annastraße. Während der kurzen Abwesenheit der Frau entwendet er aus einer Geldkassette im Schlafzimmer Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Mitte 30, schlank und etwa 1,70 m groß. Er trug eine Basecap, eine dunkle Übergangsjacke sowie eine Arbeiterhose. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Ein VW, der am Donnerstag zwischen 9:30 Uhr und 17:30 Uhr in der Zwerenbergstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580.

