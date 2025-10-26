PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht

Aalen (ots)

Aalen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Freitag zwischen 12:00 Uhr und 14.00 Uhr wurde in der Baiershofener Straße nach bisherigen Erkenntnissen auf dem dortigen Kundenparkplatz eines Lebensmittelladens, der Mercedes Sprinter eines 62-Jährigen beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet darum, Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher unter der 07361 52410 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht

Am Samstagabend gegen 19:20 Uhr befuhr ein 29-Jähriger, mit seinem PKW Dacia, die Straße Kiesäcker in Richtung Innenstadt. Infolge seiner Alkoholisierung fuhr er ungebremst auf den am Fahrbahnrand haltenden PKW Audi einer 21-jährigen Fahrerin auf. Durch den Aufprall zog sich diese leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim Verursacher wahr woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten wurde. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. etwa 9.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 14:14

    POL-AA: Ostalbkreis: Fußgängerin angefahren

    Aalen (ots) - Oberkochen: Fußgängerin angefahren Am Freitag gegen 7:15 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Opel die Goethestraße in Fahrtrichtung Aalener Straße. Hierbei fuhr sie mit unverminderter Geschwindigkeit an einen dortigen Fußgängerüberweg heran, welchen im gleichen Moment eine 21-Jährige überqueren wollte. Hierbei übersah die PKW-Lenkerin die Fußgängerin und touchierte diese. Ohne ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 13:13

    POL-AA: Winnenden: Autofahrerin nach Frontalzusammenstoß verletzt

    Aalen (ots) - Ein 90 Jahre alter Peugeot-Fahrer befuhr am Freitag kurz nach 12:00 Uhr die K 1913 aus Winnenden kommend in Richtung Breuningsweiler und kam hierbei in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur, wo er frontal mit dem VW einer 31-Jährigen kollidierte. Die VW-Fahrerin erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Pkw entstand Totalschaden, beide ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 12:00

    POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Verdienen Sie 450 Euro am Tag, mit nur 250 Euro Einsatz!

    Aalen (ots) - Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche "Anlagebetrug"! Stellen Sie sich vor, Sie sehen online eine Werbeanzeige. Ein verlockendes Angebot: "Verdienen Sie 450 Euro am Tag, mit nur 250 Euro Einsatz! Ein streng geheimes Anlageprogramm, mit dem zahlreiche Politiker und Prominente reich geworden sind!" Die Promis kommen häufig direkt selbst zu Wort und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren