POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht

Aalen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Freitag zwischen 12:00 Uhr und 14.00 Uhr wurde in der Baiershofener Straße nach bisherigen Erkenntnissen auf dem dortigen Kundenparkplatz eines Lebensmittelladens, der Mercedes Sprinter eines 62-Jährigen beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet darum, Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher unter der 07361 52410 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht

Am Samstagabend gegen 19:20 Uhr befuhr ein 29-Jähriger, mit seinem PKW Dacia, die Straße Kiesäcker in Richtung Innenstadt. Infolge seiner Alkoholisierung fuhr er ungebremst auf den am Fahrbahnrand haltenden PKW Audi einer 21-jährigen Fahrerin auf. Durch den Aufprall zog sich diese leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim Verursacher wahr woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten wurde. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. etwa 9.000 Euro.

